Зеленський осоромився — допустив помилку в указі у власній прізвища

Президент України Володимир Зеленський в указі №315 від 22 травня про скасування призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації Президента зробив помилку в своєму прізвищі.

Про це повідомив журналіст Українських Новин Олег Черниш на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, замість м’якого знака після літери «з» в українській версії прізвища Зеленський — Зеленський — Президент написав літеру «б».

Скріншот: Олег Черниш/Facebook

«Або Зеленський так поспішав звільнити Зеркаль, що неправильно написав своє прізвище, або підступний Порох відключив автовиправлення в Word в компах АП перед відходом», — написав журналіст з приводу помилки Президента.

Станом на 11:40 помилка в указі виправлена.