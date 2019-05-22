Нардеп Шуфрич вимагав від ГПУ, ДБР та СБУ притягнути до відповідальності громадянина Порошенко за розв’язку війни на Донбасі

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя» Нестор Шуфрич подав депутатське звернення – заяву в ГПУ, ДБР та СБУ України про скоєння злочину екс-президентом Петром Порошенком і притягнення його до відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба політика в Facebook.

Мова йде про рішення Петра Порошенка від 30 червня 2014 року вийти з режиму перемир’я, переговорного процесу і перейти до наступальної військової операції в Донбасі.

«П’ять років тому за домовленістю з Турчиновим ми разом з Віктором Медведчуком були задіяні в організації переговорного процесу з врегулювання конфлікту в Донбасі. Станом на 30 червня загиблих було, за різними даними, 74-86, неофіційно говорили про кількасот.

Долар був по 12, економіка Донбасу була інтегрована в економіку України. 23-27 червня відбулися дві зустрічі контактної групи ОБСЄ-Україна-Росія з представниками так званих ДНР і ЛНР.

Україну офіційно представляв Леонід Кучма, Росії — посол РФ в Україні Михайло Зурабов, в обговоренні брала представник ОБСЄ Хайді Тальявіні.

Ті базові домовленості, яких вдалося досягти, могли б стати основою для врегулювання конфлікту», — написав парламентарій.

За його словами, 30 червня 2014 року Петро Порошенко прийняв рішення вийти з режиму перемир’я і переговорного процесу і перейти до наступальної військової операції.

«Наслідки ми всі знаємо. Тисячі загиблих – скільки точно, не знає ніхто.

Економіка була знищена, люди стали біднішими.

Після того, як Порошенко 5 років тому прийняв це рішення, я пообіцяв, що як тільки він припинить користуватися президентської недоторканністю, я буду звертатися у відповідні інстанції, які дадуть правову оцінку його рішення вийти з режиму припинення вогню і дати команду Збройним силам України розпочати наступ.

У своїй заяві в Державне бюро розслідувань, СБУ та Генеральну прокуратуру я прошу дати правову оцінку його діям», — сказав Нестор Шуфрич. Він також зазначив, що рішення про досудовому розслідуванні, згідно із законом, повинно бути прийнято у встановлені законом терміни.