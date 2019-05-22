Особливості сучасних IP камер і специфіку їх вибору

Додатковий захист житла, офісу або складу ніколи не буває зайвою, тому в останні роки IP камери знайшли чималу популярність. Мова йде про спеціальній камері відеоспостереження з вмонтованим веб-сервісом.
Яким додатковим функціоналом оснащені пристрою?
- Динаміком, що дозволяє побачити відзнятий за певний період матеріал зі звуком;
- Мікрофоном, сприяє включенню гучного зв’язку в разі необхідності;
- Датчиками руху для виявлення будь-якої фізичної активності на охоплюваній території;
- Можливістю відправлення повідомлень за допомогою імейла;
- Роз’ємами, придатними для підключення спеціалізованих датчиків.
Для успішної роботи з камерами, можна використовувати стандартні браузери або ж, що поставляється в комплекті з самим пристрій, програмне забезпечення. IP камера найчастіше встановлюється в офісах або сходових майданчиках. Незважаючи на свою компактність, її неважко побачити, а коли виникає необхідність встановлення прихованої камери, актуальною стає міні версія, керована через інтернет.
На що звернути увагу перед фінальним вибором пристрою?
- На специфіку дозволу. Цей параметр може коливатися від VGA (640*480) до 10 мегапікселів, сьогодні є моделі навіть з 16-тимегапиксельным роздільною здатністю. Два формату (1280*720 і 1920*1080) відносяться до широкоформатним, а всі інші відрізняються співвідношенням сторін 4:3. Многомегапиксельные камери нерідко володіють слабкою чутливістю, вимагають містке сховище для запису даних і дорого коштують;
- Наявність ІК підсвічування. Опція підходить для використання камери на слабо освітлених ділянках. Дальність ілюмінації відіграє чималу роль, адже сьогодні на ринку представлені моделі з освітленням до 20 м і більше 40 м;
- На світлочутливість. Дорогі вироби оснащуються матрицями CCD, оскільки вони мають більш високий рівень чутливості і відображають кращу картинку, ніж стандартні CMOS матриці;
- На підтримку карт пам’яті. Багато моделей мають таку особливість і супроводжуються роз’ємами для карт до 256 Гб.
Вибирайте пристрій згідно своїм вимогам, і ви забезпечите якісне спостереження за об’єктом, що охороняється.