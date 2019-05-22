Особливості сучасних IP камер і специфіку їх вибору

Додатковий захист житла, офісу або складу ніколи не буває зайвою, тому в останні роки IP камери знайшли чималу популярність. Мова йде про спеціальній камері відеоспостереження з вмонтованим веб-сервісом.

Яким додатковим функціоналом оснащені пристрою?

Динаміком, що дозволяє побачити відзнятий за певний період матеріал зі звуком;

Мікрофоном, сприяє включенню гучного зв’язку в разі необхідності;

Датчиками руху для виявлення будь-якої фізичної активності на охоплюваній території;

Можливістю відправлення повідомлень за допомогою імейла;

Роз’ємами, придатними для підключення спеціалізованих датчиків.

Для успішної роботи з камерами, можна використовувати стандартні браузери або ж, що поставляється в комплекті з самим пристрій, програмне забезпечення. IP камера найчастіше встановлюється в офісах або сходових майданчиках. Незважаючи на свою компактність, її неважко побачити, а коли виникає необхідність встановлення прихованої камери, актуальною стає міні версія, керована через інтернет.

На що звернути увагу перед фінальним вибором пристрою?

На специфіку дозволу. Цей параметр може коливатися від VGA (640*480) до 10 мегапікселів, сьогодні є моделі навіть з 16-тимегапиксельным роздільною здатністю. Два формату (1280*720 і 1920*1080) відносяться до широкоформатним, а всі інші відрізняються співвідношенням сторін 4:3. Многомегапиксельные камери нерідко володіють слабкою чутливістю, вимагають містке сховище для запису даних і дорого коштують;

Наявність ІК підсвічування. Опція підходить для використання камери на слабо освітлених ділянках. Дальність ілюмінації відіграє чималу роль, адже сьогодні на ринку представлені моделі з освітленням до 20 м і більше 40 м;

На світлочутливість. Дорогі вироби оснащуються матрицями CCD, оскільки вони мають більш високий рівень чутливості і відображають кращу картинку, ніж стандартні CMOS матриці;

На підтримку карт пам’яті. Багато моделей мають таку особливість і супроводжуються роз’ємами для карт до 256 Гб.

Вибирайте пристрій згідно своїм вимогам, і ви забезпечите якісне спостереження за об’єктом, що охороняється.