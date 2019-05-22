Злочевський побудує завод з виробництва LPG в Харківській області

Микола Злочевський
Компанія Burisma Group, бенефіціаром якої є екс-міністр екології Микола Злочевський, планує побудувати установку з виробництва LPG в Харківській області потужністю 50 тис. тонн/рік. Як повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на профільне видання «Нафторинок», будівництво заплановане на Водяновской площі.
Як зазначається, Burisma Group вже завершила проектні
роботи. Фінансування здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів –
вартість будівництва установки складе $25 млн.
Як зазначив СЕО Burisma Group Тарас Бурдейний, завод по
вилучення LPG з природного газу дозволить підвищити рентабельність компанії
свердловин, застосовуючи новітні технології в газодобувної галузі України
зберігаючи відповідність нормативним вимогам.
Передбачається, що сировина для виробництва буде надходити з
розроблюваних родовищ групи в Харківській області.
Нещодавно SKELET-info повідомляв, що кіпрська компанія Burisma Holdings Limited отримала дозвіл Антимонопольного комітету на покупку контрольного пакету ТОВ «Астроінвест-Україна»
Крім того Злочевський переоформляє права на куплені його
структурами земельні ділянки навколо причалу N38 в морському порту «Південний».
Крім того нещодавно справу проти Злочевського, яке розслідувало
Національне антикорупційне бюро, закрито Спеціалізованої
антикорупційної прокуратурою.