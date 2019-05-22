Порошенко прокоментував намір команди Зеленського провести референдум

Екс-президент наголосив – санкції проти Росії повинні діяти, допоки вона не забере свої війська з окупованих територій

Капітуляція перед Росією – так назвав імовірний референдум про укладення мирних домовленостей з країною-агресором екс-президент України Петро Порошенко.

Порошенко наголосив – позиція чинного глави держави є дивною. І додав – санкції проти Росії повинні діяти, допоки вона не забере свої війська з окупованих територій.

“Побоювання, що це може бути капітуляція. Я би радив команді Зеленського терміново розвіяти ці чутки, які були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, який загрожує суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Треба зберігати позиції, які були напрацьовані за ці 5 років: Росія – країна агресор, санкції мають бути непорушні, а міжнародна підтримка міцною”, – заявив екс-президент.

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Нагадаємо, новопризначений голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан допускає проведення референдуму щодо мирних угод із Росією.

Директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович висловив побоювання, що намір Володимира Зеленського провести референдум щодо мирних угод із Росією загрожує зникненням Української держави.

Джерело: 5 канал

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