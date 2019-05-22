Нардеп Лещенко передасть слідству документи про «чорної каси «Партії Регіонів» і прийде на допит в ГПУ

Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що передасть матеріали слідства у справі про «чорної каси «Партії регіонів».

За словами Лещенка, в цих матеріалах фігурує екс-глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт.

«Днями у мене відбулася зустріч зі спеціальним агентом ФБР, який повернув мені передані мною американському слідству речові докази по справі Манафорта. Матеріали повернуті у зв’язку з завершенням справи Манафорта у США. Тепер я запрошений на допит в Генеральну прокуратуру, в ході якого передам слідству наявні у мене документи», — повідомив Лещенко.