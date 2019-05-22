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Roshen подала в суд на Мінекономіки з-за стрічки для тортів

22.05.2019

Господарський суд Києва розгляне позов проти компанії Roshen Мінекономіки за право реєстрації червоної стрічки на упаковці тортів.

Позов подано також до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» («Укрпатент»). У документах йдеться, що компанія звернулася в «Укрпатент» за право запатентувати червоної стрічки та інших елементів для оформлення упаковки тортів, які виробляє підприємство.

«Укрпатент» відмовив у видачі патенту. Після цієї відмови Roshen звернулася в Апеляційну палату Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Однак ця палата так само відмовилася задовольнити скаргу Roshen.

Кондитерська компанія просить суд скасувати рішення Апеляційної палати та зобов’язати Мінекономіки зареєструвати патент на червоні стрічки для пакування тортів.

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