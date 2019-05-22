Мін’юст заперечив Зеленському: Богдан потрапляє під люстрацію. А як насправді?

Посаду глави АП прямо зазначена в законі про люстрацію.

Що говорить Мін’юст?

Так як в законі про люстрацію прописана посаду глави Адміністрації президента, особа, яка призначається на цю посаду, має відповідати нормам цього закону.

“Статус цієї посади за Законом україни “Про державну службу” не має значення, адже профільний Закон про очищення влади чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу. Так само не є державними службовцями судді і прокурори, на яких поширюються люстраційні обмеження”, – написав він.

“Якщо хтось вважає люстрационный закон несправедливим, то це не звільняє його від обов’язку його виконувати”, – додав він.

За його словами, обов’язок дотримання вимог законодавства про очищення влади покладена на керівника відповідного органу.

“У реєстрі люстрованих осіб є прізвища людей, які були звільнені після прийняття Закону на основі його положень. Особи, які залишили свої посади до набрання чинності Закону, не внесені до реєстру. У той же час, заборона займати публічні посади до 2024 року поширюється на них так само, як і щодо осіб внесені до реєстру люстрованих осіб”, – написав Півнів.

Що кажуть в АП?

Як насправді?

Закон є спеціальним, а тому має пріоритет над законом про держслужбу, на який посилаються в оточенні Зеленського. Отже, не має значення, чи є посада глави АП державною службою чи ні.

Імені Андрія Богдана не було в Реєстрі люстрированных осіб на сайті Мін’юсту, тому, що на момент створення переліку, він вже не працював на держслужбі.