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У Києві замінували всі маркети «АТБ» і «Ашан»

22.05.2019

У вівторок, 22 травня, у Києві з будівель гіпермаркетів «Ашан» і супермаркетів «АТБ» евакуюють персонал і відвідувачів. Вхід в приміщення закритий. Всередину нікого не впускають, а на місці чергують співробітники екстрених служб.

Які саме з супермаркетів і гіпермаркетів замінували, не повідомили. До моменту прибуття співробітників поліції та рятувальників, охорона вивела всіх відвідувачів магазинів на вулицю. Входи в «Ашаны» і «АТБ» закриті. На місці чергують рятувальники, медики та правоохоронці. Щоб відновити роботу магазинів, вибухотехнікам доведеться обстежити кожне приміщення.

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