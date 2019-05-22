У Києві замінували всі маркети «АТБ» і «Ашан»

У вівторок, 22 травня, у Києві з будівель гіпермаркетів «Ашан» і супермаркетів «АТБ» евакуюють персонал і відвідувачів. Вхід в приміщення закритий. Всередину нікого не впускають, а на місці чергують співробітники екстрених служб.

Які саме з супермаркетів і гіпермаркетів замінували, не повідомили. До моменту прибуття співробітників поліції та рятувальників, охорона вивела всіх відвідувачів магазинів на вулицю. Входи в «Ашаны» і «АТБ» закриті. На місці чергують рятувальники, медики та правоохоронці. Щоб відновити роботу магазинів, вибухотехнікам доведеться обстежити кожне приміщення.