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ЮНІСЕФ: Жертвою знущань та образ у школі вважає себе більше третини українських підлітків

22.05.2019

Жертвами образ та принижень у навчальних закладах вважають себе 38% українських підлітків.

Такі результати опитування українських підлітків оприлюднив дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

У бійках брала участь третина українських підлітків, при цьому 35% опитаної молоді зізнались, що протягом останніх двох місяців ображали чи принижували інших підлітків.

З них кожен п’ятий робив це «один раз чи двічі», а 3,5% – кілька разів на тиждень.

Також опитування виявило, що близько 20% українських дівчат-підлітків застосовують кулаки для самоствердження.

Згідно опитування, у онлайн-просторі підлітки поводяться стриманіше. Лише п‘ята частина опитаних визнала, що ображали однолітків онлайн. Майже такий же відсоток дітей відчув на собі образи та приниження інших.

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Нагадаємо, масштабне дослідження ЮНІСЕФ в Грузії виявило в 41% місцевих дітей підвищений вміст свинцю у крові, причини якого досі не встановлені.

Джерело: Громадське телебачення

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