Укрзалізниця купила російські запчастини в кілька разів дорожче їх реальної вартості — документ

Львівський локомотиворемонтний завод «Укрзалізниці» в квітні уклав з ТОВ «Вишгородський підприємство транспортних технологій» угоди на поставку російських запчастин на загальну суму 7,12 гривень.

На наступний день ЛЛЗ і «Вишгородське підприємство транспортних технологій» уклали схожий договір на поставку вимикачів і електропневматичних клапанів на суму 3,1 млн гривень. Виробники цієї продукції також російські ВАТ «Трансмаш» і ВАТ «Транспневматика».

Згідно специфікації до даного договору, вартість продукції може бути завищеною в 4-5 разів. Зокрема, ЛЛЗ закупив «Клапан електроблокировочный КПЕ-99-02» за ціною 10 680,00 гривень без ПДВ (або 12 816 гривень з урахуванням ПДВ).

При цьому в роздріб в Україні цей клапан можна придбати за ціною 2680 гривень, що в 4,8 разів дешевше.

ТОВ «Вишгородський підприємство транспортних технологій» зареєстровано 3 роки тому і прописано у Вишгороді, за адресою: провулок Квітковий 2А, квартира №1.

Незважаючи на те, що компанія прописана в квартирі, за час свого існування вона отримала державні контракти на 60 млн гривень. І всі вони укладені виключно з Львівським локомотиворемонтним заводом в основному за неконкурентними процедурами і без проведення відкритих торгів.