Бійці ВСУ потрапили в полон «ДНР»: з’ясувалися подробиці захоплення

Вісім військових Збройних сил України, які 22 травня потрапили в полон до терористів «ДНР» поблизу Новотроїцького, не виконували ніяких бойових завдань.

Передбачається, що військові їхали з навігатором і помилилися дорогою, намагаючись скоротити шлях. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, відзначається, що українці виконували тилову операцію, яка не мала відношення до бойових дій, а отже терористи дезінформували про нібито затримання диверсантів.

Також з’явилася інформація про те, що нібито українські прикордонники стріляли по вантажівці, а також про те, що серед восьми військових є офіцер.

ТСН

Як відзначила у Facebook українська журналістка Ольга Решетилова, на тому ж місці, де затримали українців, у 2015 році зловили снайпера «ДНР», який досі перебуває у СІЗО Бахмута.

«За гіркою іронією долі наші військовослужбовці, які сьогодні потрапили в полон, помилилися з поворотом на тому ж місці, де чотири роки тому помилково на наш блокпост виїхав громадянин РФ Ігор Кимаковський і, навіть не підозрюючи, що перед ним вже українські прикордонники, пред’явив їм довідку снайпера «ДНР», – поділилася вона.

«Я дуже сподіваюся, що питання з поверненням додому українських військових вирішиться швидше», – додала Решетилова.