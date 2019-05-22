Всім, хто мочиться брудом на Хомчака, відповів розсерджений нардеп

В українському парламенті відповіли на резонанс, який був викликаний у громадськості призначенням Руслана Хомчака керівником Генштабу Збройних сил України.

Про це на своїй сторінці у Facebook висловився нардеп, заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук.

Відзначається, що Хомчак фігурує в ряді дискредитуючих матеріалів і тісно пов’язаний з подіями в Іловайські, у зв’язку з чим його призначення викликало справжній скандал.

Однак, офіційно ніякого розслідування проти нього не ведеться, у зв’язку з чим тепер і Тетерук вирішив заступитися за генерал-лейтенанта.

Так, нардеп закликав усіх тих, хто «випорожнюється брудом» про Хомчаке, згадати лише два факти: що він не зраджував підлеглих, працював зі зброєю в руках на посилення української армії, в той час як генерал-зрадник Петро Литвин, який втік відразу після вторгнення російських військових, був призначений послом у Вірменії.