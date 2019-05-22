Гопко: Зеленський спровокували внутрішню кризу в Україні

Голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко заявила, що президент Володимир Зеленський спровокував внутрішню кризу в Україні.

Про це вона сказала під час форуму реанімаційного пакету реформ, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

“У мене виникає запитання – зараз ми маємо говорити як продовжити реформи, чи ми повинні говорити про те, як врятувати країну від спроб узурпації влади, від захисту того, що нам вдалося досягти за ці 5 років. Також рішуче захищати наш геополітичний вибір”, – заявила Гопко.

Нардеп вважає, що рішення Зеленського про розпуск парламенту спровокувало внутрішній конфлікт між різними гілками влади – президентом, парламентом, урядом. “Поки ми побачили, що перші дні роботи президента спровокували внутрішню кризу”, – зазначила нардеп.

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Вона додала, що лідерство партії “Слуга народу” в останніх соціологічних рейтингах є феноменом. “Коли я дивлюся на майбутній склад парламенту, коли я бачу партію “Слуга народу”, якої немає і ми не бачимо хто взагалі в цій партії – це феномен взагалі для українців, які голосуватимуть, не розуміючи за кого вони будуть голосувати”, – зазначила Гопко.

На думку Гопко, активісти можуть очікувати реваншу. “Очевидно, для багатьох активістів, які займають серйозну позицію, коли буде реальний реванш, і якщо ми побачили вже зараз повернення в Україну Портнова, Хорошковського, і за різними чутками, що це потенційні кандидати на посади, в Уряд чи Адміністрацію президента, ми можемо уявити з чим ми з вами всі зіткнемося в найближчі кілька місяців”, – сказала нардеп.

Джерело: Цензор.НЕТ

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