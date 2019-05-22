﻿Порошенко заявив про початок політичних переслідувань

П’ятий президент України Петро Порошенко вважає кримінальні провадження, у яких він фігурує, політичними переслідуваннями. Про це він заявив журналістам 22 травня під час відвідання “Книжкового арсеналу” в Києві; брифінг транслював “5 канал”.

“Щодо цих політичних переслідувань. Перше – це є ознакою початку парламентської виборчої кампанії. Друге – я дуже уважно слідкую за тими звинуваченнями, які йдуть не від моїх ворогів, а від ворогів України. Якщо подається скарга у слідчі органи на те, що українські військові кораблі, які йшли боронити Азовське узбережжя Маріуполя в рамках рутинної ротації, – це провокація проти Російської Федерації і спроба перекласти відповідальність із боку РФ – країни-агресора. Це визнано всім світом, прийнято “азовський” пакет санкцій, але зараз п’ята колона намагається перекласти це на владу України”, – сказав Порошенко.

Він запевнив, що “готовий відповідати за це”.

“Коли інший політичний діяч із п’ятої колони пише про те, що треба звинуватити Порошенка в тому, що він нібито тиснув незрозуміло на кого або на всіх для того, щоб Україна отримала томос, – я готовий і за це відповідати, оскільки вважаю, що це був правильний, рішучий крок”, – зазначив політик.

Він нагадав, що його намагаються звинуватити в незаконних наказах, відданих Збройним силам.

“У 2014 році після десятиденного режиму одностороннього припинення вогню, коли по наших військах вели вогонь з усіх засобів, включно зі стрілецькою зброєю, артилерією, мінометами, я тоді віддав наказ на контрнаступ. У результаті цього контрнаступу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу. І це був злочин проти України? Я готовий нести відповідальність за цей “злочин”, – заявив п’ятий президент країни.

Він припустив, що супротивники захочуть притягнути його до відповідальності за підписання мовного закону.

“Кримінальна справа по Керченській протоці – це атака на армію, кримінальна справа по томосу – це атака на віру, кримінальна справа по закону про мову – це атака на мову. Тобто все чітко за програмою, але нічого в них не вийде”, – стверджує Порошенко.

Водночас він не прокоментував кримінальної справи про розкрадання у сфері енергетики, розпочатої Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за заявою колишнього нардепа Дмитра Крючкова 22 травня. У справі, крім Порошенка, фігурує депутат Ради Ігор Кононенко.

Екс-заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив 20 травня, що подав у Державне бюро розслідувань заяву про злочин, нібито скоєний п’ятим президентом України Петром Порошенком. ДБР 21 травня розпочало досудове розслідування у справі про події 25 листопада 2018 року, пов’язані з переходом корабельної групи Військово-морських сил Збройних сил України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

Джерело – gordonua