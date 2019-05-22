Ліки від здуття “Еспумізан L” заборонили в Україні

Під заборону потрапила одна серія препарату “Еспумізан”

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну серію препарату “Еспумізан”. Про це пише УНІАН.

Йдеться саме про “Еспумізан L” , краплі оральні, емульсію, 40 мг/мл по 30 мл у флаконі з крапельницею-вставкою та пробкою; по 1 флакону в картонній коробці серії 82039. Виробник препарату – “Берлін-Хемі АГ”, Німеччина.

“Препарат заборонили через наявність у зразках вказаної серії лікарського засобу білих включень”, – йдеться у повідомленні.

Довідка. “Еспумізан” – лікарський препарат, який застосовується для зменшення метеоризму (надмірного накопичення газів у кишечнику).

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що МОЗ заборонятиме ліки, які часто повертатимуть до аптек.

Джерело: 5 канал

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