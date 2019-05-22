Козак прокоментував повідомлення про майбутнє зростання цін на бензин

В уряді вважають, що незалежним автозаправках не варто турбуватися про можливе зростання цін на паливо. Біржові ціни на бензин виросли слідом за світовими, влади стежать за ситуацією на ринку, заявив віце-прем’єр Дмитро Козак.

“Ми моніторимо ситуацію на ринку, біржові ціни, як і очікувалося, трохи піднялися в зв’язку з тим, що світові ціни на моторне паливо трохи піднялися. Але сьогодні це передчасна тривога. Той рівень біржових цін, який є сьогодні, забезпечує достатню рентабельність для роздрібного сегмента. Підстав для такої тривоги немає”,— повідомили віце-прем’єр, повідомляє ТАСС.

Нагадаємо, раніше незалежний паливний союз попередив віце-прем’єра Дмитра Козака про ризик різкого стрибка вартості бензину. За місяць біржові ціни на бензин вже збільшилися на 18 – 23%.

Пройшов рік, а виникає відчуття дежавю: події на паливному ринку починають повторювати торішні, – говорить президент Незалежної паливного союзу (НТС) Павло Баженов. З 15 квітня по 15 травня оптові ціни на бензин на Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі зросли марки АІ-92 на 23%, марки АІ-95 — на 18,5%, ціна на літнє дизельне паливо виросла на 2,5%.