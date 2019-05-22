Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішній криза, — Гопко

Голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко заявила, що президент Володимир Зеленський спровокував внутрішній криза в Україні.

Про це вона сказала під час форуму Реанімаційного пакету реформ.

«У мене виникає питання — зараз ми повинні говорити як продовжити реформи, або ми повинні говорити про те, як врятувати країну від спроб узурпації влади, захисту від того, що нам вдалося досягти за ці 5 років. Також рішуче захищати наш геополітичний вибір», — заявила Гопко.

Нардеп вважає, що рішення Зеленського про розпуск парламенту спровокував внутрішній конфлікт між різними гілками влади — президентом, парламентом, урядом. «Поки ми побачили, що перші дні роботи президента спровокували внутрішню кризу», — зазначила нардеп.

Вона додала, що лідерство партії «Слуга народу» в останніх соціологічних рейтингах є феноменом. «Коли я дивлюся на майбутній склад парламенту, коли я бачу партію «Слуга народу», якій немає і ми не бачимо хто взагалі в цій партії — це феномен взагалі для українців, які будуть голосувати, не розуміючи за кого вони будуть голосувати», — зазначила Гопко.

На думку Гопко, активісти можуть очікувати реванш. «Очевидно, для багатьох активістів, які займають серйозну позицію, коли буде реальний реванш, і якщо ми побачили вже зараз повернення в Україну Портнова, Хорошковського, та з різних чуток, що це потенційні кандидати на посади, то Уряд, Адміністрацію президента , ми можемо уявити з чим ми з вами всі зіткнемося в найближчі кілька місяців «, — сказала нардеп.