Конгрес США розробив новий законопроект, згідно з яким Фонду протистояння російському впливу знадобиться $280 млн. Ці гроші мають бути витрачені на зміцнення демократії в РФ, а також захист сусідніх країн від російського впливу. В першу чергу підтримка буде надана тим країнам, які стоять на шляху вступу до Євросоюзу. Серед них Україна, Грузія і Молдова. Раніше США заявляли, що продовжать надавати Україні фінансову підтримку, незважаючи на її величезний зовнішній борг. Щоб закон про виділення коштів для боротьби з Росією вступив в силу, документ повинні схвалити Палата представників, Сенат і глава Штатів.

Місяцем раніше в Штатах опублікували доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера про те, що Кремль нібито втручався у вибори американського президента. Мюллер присвятив розслідування цілих два роки, але так і не знайшов докази змови Трампа і російського уряду.

Після цього розвідувально-аналітичний центр Америки оприлюднив нову доповідь, в якій викладено кроки щодо руйнування Росії зсередини і зовні. Для внутрішнього руйнування РФ в США планують надавати всіляку підтримку російської опозиції, створювати хвилювання і протести в країні, а в підсумку домогтися революції.

Принципи, викладені у цій доповіді, ніяк не відповідають з новим законопроектом, в якому в Росії планують підтримувати демократію. Залишається тільки здогадуватися, якими такими законопроектами та доповідями будуть нас дивувати Штатах.