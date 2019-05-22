В Англії заборонили пластикові соломинки та мішалки для напоїв

У Великій Британії вирішили відмовитися від використання пластикових соломинок та мішалок для напоїв, що виробляються з пластику, пише The National.

Таке рішення ухвалив уряд країни. «Пластмасові соломинки, мішалки для напоїв та пластикові палички будуть заборонені з квітня наступного року», – йдеться у повідомленні. Відзначається, що ресторани та бари не зможуть видавати пластикові соломинки, але зможуть надавати їх на вимогу клієнта.

Під час досліджень вдалося встановити, що щорічно використовуються понад 300 млн. пластикових розмішувачів та два мільярди ватних паличок з пластиковими стеблами. Видання зазначає, що щорічні витрати на прибирання сміття, що генерується від використання цих виробів становлять мільйони фунтів.

Джерело – thebabel