Колишній посол США в Україні Марі Йованович діяла проти президента США Дональда Трампа. Глава НАБУ Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон і був дуже близький до американського посольства.

Таку думку висловив юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані. Він додав, що антикорупційна інфраструктура, створена з допомогою США, повинна бути реформована. Нею займалася Йованович.

«Очевидно, що вони (антикорупційні органи, ред.) Повинні бути реформовані. Є питання по НАБУ. Мені розповіли, що там справами керувала посольство США, а не Уряд України, як повинно бути. І це неправильно. Наше посольство не повинна втручатися у справи організацій в інших країнах. Ми можемо коментувати їх роботу, а не керувати ними. Крім того, глава НАБУ Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон і був дуже близький до американського посольства», — зазначив Джуліані.

Також адвокат Трампа сказав, що Марі Йованович діяла проти чинного президента США.

«Що стосується Йованович, то вона діяла проти Трампа, гальмувала розслідування справи про втручання Києва в американські вибори і закликала генпрокурора не чіпати Лещенко, Ситника та НУО, які спонсорує Джордж Сорос. Вона ходила і переконувала вже колишню українську владу, що Трамп повинен бути зміщений , агітувала за імпічмент. Йованович діяла дуже неналежно. Така поведінка неприпустимо для американського посла», — додав Джуліані.