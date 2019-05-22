Боротьба з ДТП: на «проклятому місці» під Києвом готують заходи безпеки

Дорожники планують переглянути циклограму світлофора на скандально відомому перехресті Чабани – Гатне під Києвом, і збільшити час очікування червоного сигналу.

Як розповів OBOZREVATEL старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху УПП Київщини Олександр Бондаренко, водії, які рухаються в напрямку Києва і Одеси будуть стояти на перехресті на 4 секунди довше.

«У цьому випадку автомобілісти, які вже виїхали на перехрестя, будуть мати можливість безпечно його проїхати», – зазначив він.

За словами Бондаренко, вже сформована комісія, яка у середу, 22 травня, побувала на ділянці Одеської траси.

На перехресті часто стаються ДТП

Як розповів нам заступник начальника експлуатаційного утримання доріг Служби автомобільних доріг Київської області Олег Слободян, експерти вислухали побажання громадськості і на даному етапі опрацьовують можливість їх реалізації.

Відзначимо, що одним з каталізаторів впровадження додаткових норм безпеки на «кривавий» перехресті стало смертельне ДТП 14 травня. Тоді легковий автомобіль Ford на високій швидкості влетів у вантажівку, який здійснював поворот.

За даними дорожників, левова частка всіх ДТП на ділянці відбувається через ігнорування водіями правил дорожнього руху, зокрема – недотримання швидкісного режиму. Однак багато водіїв раніше скаржилися на короткий інтервал часу для повороту на перехресті, всього 3 секунди.

На думку водіїв, це провокує учасників руху ризикувати, намагаючись втиснутися в короткий проміжок часу. Про цю проблему наше видання повідомляло ще в січні нинішнього року, але лише зараз у дорожників до її вирішення дійшли руки.