Саакашвілі звернувся до Зеленському: «Поверніть мені українське громадянство»

Правозахисник колишнього президента Грузії, а також екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький передав в Адміністрацію президента України звернення свого підзахисного, в якому останній просить повернути йому українське громадянство.

Про це адвокат написав у «Фейсбук».

Зокрема, адвокат написав: «Настала нова епоха – новий президент! Як наслідок, сьогодні був в Адміністрації президента Зеленського. В якості адвоката Саакашвілі подав на ім’я Володимира Зеленського звернення колишнього губернатора Одещини за відновлення справедливості і повернення йому українського громадянства».

Також зазначається, що у своєму зверненні Михайло Саакашвілі заявив, що його незаконно позбавили українського громадянства. Екс-глава Одеської ОДА зазначив: «Всі до єдиного юристи кажуть, що позбавлення мене статусу громадянина України є незаконною дією. Адже за Конституцією України не можна позбавляти громадянства громадянина України, а відповідно до міжнародного права не можна людину взагалі залишати без громадянства». Також Саакашвілі каже, що він не має жодної потреби в посадах і преференції.