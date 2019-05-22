Банкіри назвали три причини несподіваного зростання курсу долара в Україні

Курс американської валюти впевнено піднімається. Так, під час торгів на міжбанку він виріс відразу на 12 копійок і залишився в діапазоні 26,27-26,29 грн./$.

Відзначається, що банкіри пояснюють те, що відбувається трьома причинами.

По-перше, іноземці більше не розпродавали валюту, так як купили зовсім небагато у Мінфіну гривневих держоблігацій: не на 6-10 млрд. грн., як було зовсім недавно, а лише на 2,1 млрд. грн.

По-друге, український бізнес почав на всяк випадок притримувати валюту після неоднозначних новин про роботу місії Міжнародного валютного фонду в Україні і негативних коментарів щодо розпуску Верховної Ради з урядом.

По-третє, 20 травня бізнес закінчив платити квартальний податок на прибуток підприємств, кажуть заплатив 8 млрд. грн. І вже не сильно потребував гривні. Тому продавати тільки обов’язкові 30% валютної виручки, а вільну частину притримував.

«Факторами впливу на курсову динаміку сьогоднішнього дня стали ситуативне зниження потреби учасників ринку в гривні в календарний період завершилися податкових платежів і почала відшкодування ПДВ. У поєднанні з досить скромними результатами вчорашнього аукціону ОВДП і дестабілізуючим впливом політичного чинника, активизировавшим попит на валюту і спекулятивну гру на підвищення», — підтвердив директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

При цьому безготівкова торгівля йшла в невеликих обсягах: до $70 млн. за звичних масштабах в рамках $150-200 млн. І йшла досить нервово, що позначилося на курсі.

«Після укладення перших угод ринок різко змістився до 26,28-26,33 грн./$. Коли ранковий стрибок закінчився і вгамувався ажіотаж, курс збалансувався на позначці 26,3-26,33 грн./$. Опівдні знову з’явився попит на іноземну валюту, і ціна змістилася на 26,32-26,35 грн./$. У другій половині дня торги по американській валюті проходили без особливої активності, й котирування відкотилися», — розповів UBR.ua директор департаменту казначейства Піреус Банку Ігор Якобчук.

Готівковий ринок ніхто не качав, там було набагато спокійніше. Середній курс долара на продажу людям опустився на 5 копійок, і закріпився до вечора в рамках 26,30-26,45 грн./$. Мінімальна вартість виявилася на рівні 26,25 грн./$, а максимальна — 26,70 грн./$. При цьому викуп долара у населення відбувався в рамках 25,85-26,25 грн./$.

«Швидше за все, завтра міжбанк буде відкриватися в рамках 26,25-26,35 грн./$. З натяком на зростання валютного курсу», — сказав Юрій Гріненко.

Трохи більше оптичний прогноз на завтра дав Олег Курінний — 26,20-26,30 грн./$.