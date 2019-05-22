Столтенберг: Черговий саміт НАТО відбудеться 3-4 грудня в Лондоні

Найближчий саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня, написав у середу в Twitter генсек НАТО Єнс Столтенберг.

“Радий повідомити, що саміт НАТО пройде 3-4 грудня в Лондоні”, – написав він у Twitter.

Генсек НАТО пообіцяв, що союзники НАТО “разом торкнуться поточних і тих, що з’являються викликів безпеки”, а також роботи НАТО над тим, щоб залишатися “оплотом стабільності в наступні роки”.

Столтенберг повідомив, що минулого тижня він обговорив майбутній саміт з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

На саміті учасники НАТО відсвяткують 70-річний ювілей альянсу. Саме в Лондоні розташовувалася перша штаб-квартира НАТО.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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