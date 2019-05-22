Курцям доведеться платити за сигарети більше 100 грн

Курці платитимуть за сигарети понад 100 гривень. До такого рівня тютюнові вироби подорожчають до 2025 року. Це вимога Євросоюзу, яку Україна взяла на себе зобов’язання виконати.

Сигарети дорожчатимуть за рахунок акцизу. Цього 2019 року ставку збору вже один раз підвищували. Другий етап зростання цін чекає українців в липні.

Тютюнові компанії навчилися обходити підвищення

В Україні акциз на тютюн регулярно підвищується з 2008 року. За 10 років вартість пачки зросла вдвадцятеро. І це ще не межа. На сьогодні ціна однієї пачки сигарет на 70% складається з податків – акцизного збору, ПДВ і роздрібного податку.

У липні акциз на тютюн піднімуть ще раз. За пачку сигарет курцеві доведеться віддати на дві гривні більше.



Фото: С. Ніколаєв

Справа в тому, що Україна взяла на себе зобов’язання збільшити акциз на тютюнову продукцію до 2025 грн до 90 євро за 1000 сигарет. Для цього ставку збору щороку підвищують на 20%. А минулого 2018 року до цього відсотку додали ще й підвищення на рівень інфляції. Але навіть з підняттям ставки 1 липня акциз становитиме тільки 1011 грн на 1000 сигарет. Це трохи більше 34 євро.

“90 євро за 1000 сигарет – це мінімальна ставка в Європі. Але до 2025 року її розмір в ЄС буде вище, а це означає, що тютюнові вироби в Україні все одно залишаться одними з найдешевших”, – говорить Костянтин Красовський, завідувач відділу контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ.

2025 року в ціні пачки сигарет буде мінімум 54 грн акцизу, за умови, що курс євро не зміниться. Але ще є ПДВ, роздрібна націнка і прибуток. Таким чином, за пачку сигарет доведеться викласти понад 100 грн.

А ось в липні сигарети не подорожчають, вважає Красовський. Тютюнові компанії давно зрозуміли, що відразу підвищувати ціни на 2-3 гривні невигідно. Людина тоді почне замислюватися, а чи не кинути палити. Тому виробники, знаючи про підвищення збору, підвищують ціни на сигарети потроху протягом року.

“У липні податкове навантаження на пачку сигарет із фільтром зросте більш ніж на дві гривні. Але це не вплине на вартість сигарет. Тютюнові компанії пристосувалися і підвищують ціни на протязі року. Наприклад, минулого року акциз підвищився 1 січня. З Нового року мали зрости ціни, але їх підвищили незначно. Їх підняли до цього – в серпні-грудні, сигарети подорожчали на п’ять гривень. Тютюнові компанії просто підрахували, що якщо ціна на пачку сигарет відразу виросте на три гривні, то людина задумається про те, що пора кидати курити. Але якщо ці три гривні розбити, то вона не кидає палити”, – розповідає Красовський.

Курців менше не стало

Востаннє антитютюнові закони ухвалювалися 2012 року. Тоді парламент заборонив рекламу сигарет, паління в ресторанах, а на пачках з’явилися попередження про шкоду для здоров’я. Завдяки заборонам в Україні зростала кількість людей, які кинули палити. Донедавна.

Хоча сигарети дорожчають, за останніх два роки менше курців не стало. На лютий 2019-го 42,2% чоловіків і 9,4% жінок заявили, що палять, йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології. Схожі показники були і 2017-го.

Щоб українці не кидали палити, тютюнова індустрія вивела на ринок нові електронні продукти, які позиціонують як “менш шкідливі” або допомагають кинути палити, каже Тетяна Андрєєва, кандидат медичних наук. Хоча це не доведено. FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США) навпаки заборонила Philip Morris International при просуванні iQOS вказувати, що цей продукт менш шкідливий.



Фото: А. Бойко

Контроль за тютюном повинен бути системним. Останні заходи вживалися сім років тому, але цього мало. Якщо і далі нічого не робити, почнеться зростання числа курців. Тим більше, що продаж електронних сигарет в Україні не обмежується – їх можуть купувати і школярі.

В середині травня депутати повинні були прийняти черговий антитютюновий закон. Проект №4030а повинен був:

заборонити викладки сигарет на вітринах магазинів і кіосків;

ввести повну заборону паління в будівлях офісів, підприємств, готелів, гуртожитків та вокзалів;

відновити перевірки ресторанів і кафе, де порушують закон і палять;

дати органам місцевого самоврядування додатково визначати місця вільні від куріння;

ввести єдиний штраф за паління в недозволеному місці – 340 грн. Сьогодні штраф за паління в громадському місці становить від 51 до 170 гривень

Цей законопроект пролежав у парламенті три роки. Коли його писали, 2016-го, ще не були так поширені і доступні електронні сигарети

“Голосування було дуже показовим. В черговий раз своє обличчя показали тютюнові лобісти, які зробили все можливе, щоб законопроект не підтримали. Останні антитютюнові закони ухвалювалися 2012 року, і фактично їх актуальність вичерпалася. За цей час з’явилися нові пристосування для паління, які ніяк не регулюються. У Верховній Раді є ще один законопроект №2820 – в ньому враховані європейські директиви, маркування сигарет, регулювання електронних сигарет, пристроїв для нагрівання тютюну”, – розповідає Оксана Тотовицька, експерт ГО “Життя”.

Заборона кальянів, електронних і ароматизованих сигарет

“Аерозоль електронних сигарет не просто “водяна пара”, як це стверджується під час продажу. Електронні сигарети створюють серйозну загрозу для підлітків і вагітних. Вони посилюють вплив нікотину та токсичних речовин на оточуючих. Проте, якісні електронні сигарети, ймовірно, виділятимуть менше токсичних речовин, ніж звичайні сигарети. Однак наразі нам невідома величина зниження ризику“, – йдеться в звіті ВООЗ.

Законопроект №2820 пропонує заборонити продавати електронні сигарети неповнолітнім. Ще депутати хочуть, щоб виробник писав на упаковці інформацію про протипоказання і ризики для здоров’я, а також заборонити їх рекламу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 29 країнах світу електронну сигарету можна купити тільки з 18 років, а в 39 країнах їх заборонено рекламувати.

Законопроект № 2820 пропонує:

збільшити розмір зображення про шкоду куріння до 65% пачки, а малюнки-попередження змінювати щорічно;

заборонити тютюнові вироби з ароматизаторами і смаками;

врегулювати продаж і маркування електронних сигарет;

зобов’язати виробника електронних сигарет звітувати Міністерству охорони здоров’я про склад рідин для електронних сигарет і компоненти, які виділяються з димом;

повністю заборонити рекламу сигарет в інтернеті;

вказувати склад всіх компонентів.

Джерело – segodnya