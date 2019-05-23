«Хоч вони і взяли в руки зброю, але …», — Савченко похвалила вбивць українських військових

Скандально відомий народний депутат Верховної Ради України Надія Савченко, яка не так давно була звільнена з-під варти, осоромилася черговою скандальною заявою.

Зокрема, народний депутат ВРУ висловила слова підтримки терористам тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. В ефірі телевізійного каналу ZIK політик заявила, що у тих, хто воює на боці бойовиків, є своя гордість.

Савченко сказала: «У Донбасу є своя гордість. У дуже багатьох людей зі Сходу є своя гордість. Ми не говоримо зараз про ваті, але беремо тих, хто хоч і є колаборантами, і взяли зброю і йдуть воювати проти України, але у них є гордість, вони йдуть на ризик так де бути вбитими». В цей же час вона різко висловилася на рахунок жителів Західної України, зазначивши, що в них «є більше гонор і гординя».