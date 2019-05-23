«В Україні громадянська війна!» У Кремлі сказилися через плану Зеленського по Донбасу

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Україні йде громадянська війна, а не війна з Росією.

Його попросили прокоментувати плани президента України Володимира Зеленського про можливе винесення результатів переговорів з Росією на референдум.

«Що значить мирні переговори? Тут треба спочатку відповісти на це питання. Розумієте, між Росією і Україною немає ніяких збройних конфліктів. В Україні громадянська війна, ось в чому справа. Тому тут, безумовно, ще ми очікуємо, звичайно, прояснення, так щоб зрозуміти все-таки, про що йде мова», — сказав Пєсков.