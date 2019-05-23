Столична поліція повернула відомій співачці викрадений автомобіль

22 травня співробітники поліції Києва повернули відомій співачці викрадений автомобіль Toyota Raw4. Про це повідомляє прес-служба поліції в Facebook.

Автомобіль Цибульська був викрадений 5 травня з парковки біля Сирецького парку. Співачка звернулася за допомогою в поліцію. І вже 22 травня викрадений автомобіль Toyota Raw4 повернули співачці.

«Сьогодні співачка у Шевченківському управлінні поліції ГУНП р. в Києві забрала машину, яку розшукали слідчі з оперативниками», — розповіли в поліції.

У свою чергу співачка подякувала всім, хто брав участь у пошуках її авто, яке вона ласкаво називає «Пенелопа».