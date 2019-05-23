Кабмін прийняв рішення про вихід України з договорів СНД

Кабінет міністрів у середу, 22 травня, прийняв рішення про вихід України з трьох договорів, які укладались в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

Згідно з пояснювальною запискою, рішення приянто для припинення дії Протоколу про уніфікацію підходу та укладення угод про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, вчиненого в травні 1992 року в Ташкенті (Узбекистан); Угоди між державами-учасницями СНД про співробітництво і взаємну допомогу з питань додержання податкового законодавства і боротьби з порушеннями в цій сфері, укладеного в червні 1999 року в Мінську (Білорусь); Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з податковими злочинами, підписаного в червні 2005 року в Тбілісі (Грузія).

Зазначається, що вказані договори втратили практичне значення і не застосовуються, тому що в сфері податкового законодавства діють міжнародні міжурядові договори про уникнення подвійного оподаткування з Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном.