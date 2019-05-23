«Ідіть в ж*пу звідси: українця вигнали з ростб за питання про Голодомор

Російські телеведучі Сергій Міхєєв і Володимир Соловйов вигнали зі студії передачі «Хто проти?» українського експерта Андрія Метлева через суперечки про Голодомор в Україні.

Вони ж намагалися переконати глядачів в тому, що показані Метлевым фото жертв Голодомору насправді були зроблені в Поволжі в 1929 році.

Крім того, за словами Міхєєва, в даний час Україна видає за знімки депортованих кримських татар фото польських євреїв.

Коли ж Метлев заявив, що фальсифікація не виключає самого Голодомору, Міхєєв вкрай емоційно відреагував на випад українця і показав йому «червону картку».

«Вільний… Мені це набридло: варто, щось бубонить. Іди в сортирі розкажи, в унітаз покричить», — запропонував політолог.

У свою чергу Соловйов прокоментував інцидент, розповівши грубий анекдот про Кає, з казки про Снігову королеву, який повинен скласти слово «щастя» з чотирьох крижаних літер, які включають «ж» і «п».