Данилюк розповів, якою бачить роботу РНБО

Олександр Данилюк заявив, що має своє бачення, як повинен працювати Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Про це він розповів в ефірі «112 Україна».

За словами Данилюка, він обговорив це з президентом Володимиром Зеленським.

«Я сподіваюся, що в результаті ми отримаємо сильний орган, який буде вирішувати важливі питання, які зараз стоять перед країною. А таких досить багато. У нас зараз досить багато викликів, на які треба знаходити рішення. Особливо зараз під час передвиборних перегонів дуже важливо, щоб у державі був центр стабільності. Я бачу, що Адміністрація і РНБО має бути таким центром стабільності», — сказав Данилюк.

Також він додав, що РНБО — це орган, який повинен вирішувати стратегічні питання у сфері безпеки, оборони, економіки та енергетики.

Раніше сьогодні глава АП Андрій Богдан заявив, що президент вирішив призначити Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони. За його словами, відповідний указ вже підписано і буде опублікований найближчим часом.