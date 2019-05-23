Слово з 15 літер. У Зеленського визначили ідеологію партії «Слуга народу»

Лібертаріанство є головною ідеологій партії «Слуга народу», яка вперше буде брати участь у виборах в Раду.

«В основі ідеології нашої партії лежить ідеологія лібертаріанство… Ми з цього почали формувати наші з ним (Зеленським – прим.ред) відносини — ліберальна модель економіки, ліберальна модель відносин з відповідними національними особливостями», — сказав Стефанчук.

«Основна місія (партії – прим.ред) — зламати систему і запропонувати нову модель економіки, де держава стає сервісом, пропонує іншу якість надаваних послуг, запускає приватні ініціативи у всі сфери, де існує судовий захист будь-якої ініціативи, куди прийде інвестор і отримає гарантії, робочі місця», — сказав Стефанчук.

За його словами, відмінність партії в тому, що вона не бореться за виборця. «Ми боремося за те, що пропонуємо нову модель відносин в Україні… Стоїть питання, щоб запропонувати нову якість політики відкритою, відповідальною і зрозумілою. Тут ми використовуємо речі, про яких говоримо — і діджіталізація, і відкрите суспільство», — пояснив представник Зеленського.

Одним із завдань «Слуги народу» він назвав систематизацію законодавства. Також планується замінити непрацюючу систему петицій «реальним впливом народного вето» з допомогою IT-технологій. «Для цього достатньо кожну бабусю в селі забезпечити смартфонами», — сказав Стефанчук, зазначивши, що забезпечити мобільного технікою виборців за рахунок держбюджету вигідніше, ніж проводити «паперові процедури голосування, існуючі за методичками 18 століття».

Формування партійних списків, за його словами, ще не обговорювалося, але є принцип, який застосовувався для голів обласних державних адміністрацій. «Є співпраця з HR-агентствами — буде оголошено, що хто-небудь з досвідом може відправити заявку і отримати шанс на реалізацію. Коли ми почали співпрацювати під час підготовки до виборів, я був здивований, яка кількість талановитих людей відгукнулася. Люди відчули, що вони потрібні. У нас достатньо розумних і талановитих людей, щоб ними закрити всі обласні адміністрації», — сказав Стефанчук.

«Зрозуміло, що в списках будуть люди, які проявили себе і можуть бути корисними для партійного будівництва. Це люди, яких ви знаєте, які ходять на ефіри. Там буде обов’язково представлена експертне середовище… Там повинен бути представлений потужний пул економістів і журналістів, тому що велика біда нашої Верховної Ради, що люди, які туди потрапляють, часто взагалі не знають, що таке законотворчий процес: що таке законопроект, яка сфера регулювання, таке глосарій проекту», — додав він.

За словами Стефанчука, питання першої п’ятірки і першого місця в партійному списку «поки не обговорювалося», але припустив, що вона буде формуватися «по представницькому принципом, а далі буде впливати і комплексний відбір».

На питання про представників бізнесмена Игорья Коломойського в партії він відповів, що особисто не знає таких. «Це питання, над яким ми будемо думати. Ми сповідуємо принципи прозорості та будемо вдячні, якщо ви, представники ЗМІ, скажете нам про запобіжники, які дозволять не втратити рівень народної довіри», — сказав Стефанчук.

На питання, чи є у народних депутатів Надії Савченка та Віталія Купрія шанси отримати місця в списку партії «Слуга народу», він відповів: «Ми не займаємося торгівлею індульгенціями». «Місця будуть надаватися за певними принципами. Ці принципи — професіоналізм, патріотизм і порядність. Це три плюса, а буде ще один мінус — нульова толерантність до корупції», — сказав представник Зеленського.

На питання про шанси старих політиків потрапити в список «Слуги народу» Стефанчук відповів: «Принцип, який Володимир (Зеленський – ІФ) заявляв з самого початку, краще комусь дати перший шанс, ніж восьмий шанс — політичних трупах».