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Инвесторы негативно оценили действия Зеленского

23.05.2019

Президент Европейской бизнес ассоциации, глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского.

Об этом в среду, 22 мая, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

“К сожалению, инвесторы − по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривну − отреагировали на вот эти первые назначения негативно. Первая реакция негативная”, − отметил Фиала на форуме, организованном Реанимационным пакетом реформ в Киеве.

Он указал, что пока не видит, кто в администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.

“Мы очень надеемся, что глава администрации президента направит свои усилия в правильное русло. Но есть определенный скепсис насчет и его трек-рекорда, и его близости к одному из олигархов в стране”, − добавил Фиала.

Напомним, первый рабочий день на посту президента Зеленский начал с увольнений и назначений новых должностных лиц. Самым обсуждаемым стало решение о назначии Андрея Богдана главой администрации президента.

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