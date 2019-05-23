Проблемы с украинским языком: Зеленский допустил ошибку в указе в собственной фамилии

Президент Украины Владимир Зеленский в указе №315 от 22 мая об отмене назначения Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента сделал ошибку в своей фамилии.

Об этом сообщил журналист Українських Новин Олег Черныш на своей странице в соцсети Facebook.

Так, вместо мягкого знака после после буквы “с” в украинской версии фамилии Зеленский – Зеленський – Президент написал букву “б”.

Скриншот: Олег Черныш/Facebook

“Или Зеленский так спешил уволить Зеркаль, что неправильно свою фамилию написал, или коварный Порох отключил автоисправление в Word в компах АП перед уходом”, – написал журналист по поводу ошибки Президента.

По состоянию на 11:40 ошибка в указе исправлена.

: Українські Новини