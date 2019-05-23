Компроміс заради стабільності

Історія боротьби за сквер в Єкатеринбурзі вийшла дуже показовою. На деякі речі в устрої держави і суспільства вона просто-таки відкрила очі.

Опубліковані в середу результати опитування ВЦВГД, згідно которымбольшинство жителів Єкатеринбурга не підтримують будівництво храму в сквері (хоча не заперечують проти його зведення в іншому місці), відразу ж викликали реакцію в тому дусі, що це «сигнал зверху» про готовність до компромісу. Мовляв, вистачить бунтувати: і храму, і скверу.

Однак мер Єкатеринбурга Олександр Высокинский, мабуть, ні в які сигнали не вірить. По гарячих слідах він закликав не звертати на дані ВЦВГД особливої уваги і все ж дочекатися результатів того опитування, який готують міські влади після фактичного доручення президента. Щоправда, губернатор Свердловської області Євген Куйвашев продемонстрував куди більш розвинене політичне чуття, поправивши молодшого колегу. На його думку, опитування ВЦВГД показав, «що при підборі майданчики були допущені помилки, які не було повною мірою враховано думку городян».

«Потрібно вибрати відповідне місце і будувати там храм, про появу якого давно мріють православні жителі Єкатеринбурга. Звернуся до глави Єкатеринбурга Олександра Высокинскому з проханням не включати цю майданчик (сквер) перелік місць при проведенні опитування. Ми пройшли цей конфлікт, він вичерпаний. Нам належить разом знайти нове місце для храму», — заявив Куйвашев.

Як би те ні було, крапку в скандальній історії ставити все ж явно рано. А от що вже остаточно зрозуміло — це те, що конфлікт в Єкатеринбурзі вийшов дуже показовим. І на деякі речі в устрої держави і суспільства він просто-таки відкрив очі. Так що не зайвим буде ще раз згадати, як ця історія розвивалася.

Зіткнення в Єкатеринбурзі між противниками і прихильниками будівництва чергової церкви на місці улюбленого городянами скверу в центрі міста, ставши подією федерального масштабу, кілька днів ігнорувалися Кремлем. Коли ж Володимир Путін нарешті зважився публічно висловитися про них, то спеціально підкреслив, що це «суто регіональна історія». Йому, майстрові політичного піару, звичайно, важливо переконати в цьому співвітчизників — не дай бог такі ось «регіональні історії» перетворяться в один общефедеральный протест.

Примітно, що, говорячи про протистояння в Єкатеринбурзі, президент примудрився буквально в двох словах висловити свою політичну і, чого вже там, класову позицію в цій справі. На прохання журналіста сказати про те, що він думає про цих зіткненнях, Путін відповів питанням на питання: «Вони безбожники?». Власне, далі можна було не продовжувати. Крапки над ” i ” розставлені, пріоритети визначені.

Слово «безбожники» (не «атеїсти», не «невіруючі», а саме «безбожники») в устах президента прозвучало аж ніяк не як нейтральний термін. Відчувши це, штатні пропагандисти послідовно розвинули і посилили цей риторичне посил до «бісів» і «чортів». Далі, мабуть, треба було чекати «відьом» і полювання на них.

Однак тим, хто хотів знати правду про події в Єкатеринбурзі, відомо, що проти будівництва церкви виступають не тільки атеїсти, але і частина віруючих місцевих жителів, які елементарно не хочуть звуження життєвого простору в рідному місті для себе і своїх дітей. А тому посягають на «святе» — виступають проти вирубки парків і скверів. Що в наш час у нашій країні, ймовірно, вже само по собі є страшним злочином…

Але якщо й справді так, як говорять президент і пропагандисти? Якщо частина з тих, хто протестує проти будівництва цієї церкви, дійсно в бога не вірить, — що тоді? Що, якщо вони, у повній відповідності з Конституцією РФ, благополучно обходяться в свого життя без віри в надприродне? Якщо впевнені, що цілком достатньо мати природничонаукові уявлення про навколишній світ, щоб бути порядними людьми? Невже в нинішній Росії це вже кримінал? І за це їх можна лупцювати руками різноманітних козачків, православних спортсменів, росгвардейцев, поліцейських і так далі?

Або що ще? Зрадити анафемі? Так мова ж про десятки мільйонів наших співвітчизників. Не електорально як-то…

Втім, Путін легко погодився, що треба «провести опитування, і меншість підкориться більшості». Зрозуміло чому. Був впевнений, що у нас, як постійно твердять представники РПЦ, переважна більшість громадян — православні. А значить, і результат такого опитування визначений заздалегідь.

Так чи інакше, але відмашка зверху була дана, і поки міська влада вирішує, яким способом їм краще дізнатися думку екатеринбуржців, їх випередив ВЦВГД. І от не думаю, що результати опитування державної соціологічної служби тепер хтось візьметься трактувати в тому дусі, що 74% жителів Єкатеринбурга «безбожники» або, тим більше, «біси».

Із ставленням до релігії у нас все зовсім не так просто, як стверджує РПЦ, давно стала одним з ідеологічних відділів нинішньої влади. Наприклад, опитування ФОМ, проведений у березні 2019 і присвячений ставленню росіян до релігії, показав, що до православних в Росії відносять себе 65% респондентів. А тих, кого президент іменує «безбожниками» — 21%.

Однак і з 65% православних насправді не все так просто, як здається світським і церковним властям. Що, до речі, і продемонстрували зіткнення в Єкатеринбурзі. Тут ще раз варто зазначити, що частина протестуючих проти знесення скверу та будівництва на його місці церкви — цілком собі віруючі. Просто для них міський сквер, це важлива частина їх мирського життя, а віра — суто особиста справа.

При цьому православні віруючі не так одностайні та сугестивності, як це хочуть представити ті, хто промовляє від їх імені за основним російським телеканалам. Сьогодні, в епоху інтернету та соціальних мереж, їм уже не можна так відверто морочити голову, як це робилося в попередні двадцять років.

В підтвердження пошлюся на власний досвід вивчення цього питання. Деякий час тому я брав участь в опитуванні робочих Омська і Калуги. Крім інших, їм ставилося питання про віру. Так от, майже половина опитаних виявилася, за словами нашого президента, «безбожниками». Скажу чесно, мене вразило, як робочі — віруючі і невіруючі — ставляться до релігії і верхівки РПЦ. Скільки в їх судженнях здорового глузду і сумління, настільки не властивою нашим світським і релігійним небожителям. Просто процитую. Зрештою, глас народу — глас божий.

Святослав, Калуга, робочий «Фольксвагена», вважає себе агностиком: «Краще доброчесний невіруючий, ніж чоловік, який крав і вбивав, а потім перехрестився і вважає себе віруючим».

Михайло, Калуга, робочий «Фольксвагена», православний віруючий: «Я думаю, ніхто не повинен платити за релігію. Чому Патріарх Сербський ходить на роботу пішки, а наш їздить на роботу на «Мерседесі»?».

Петро, Омськ, робочий-сварщик, православний віруючий: »…можна поставити свічку і не в церкві, а у себе вдома перед іконою. РПЦ — це мінімум поваги (до парафіян), максимум комерції. Мені не подобаються пузаті попи з величезними хрестами і «Лексусами».

Ганна, Омськ, робоча харчового виробництва, православна віруюча:«Коли цей «хрещений батько» (…) виходить з літака і перед ним килимова доріжка, весь у золоті, це взагалі… (сміється)».

Сьогодні в Єкатеринбурзі, та вже і в країні в цілому, ні для кого не секрет, що за планом будівництва церкви в центрі міста стояли місцеві олігархи, давно і міцно входять в список Forbes, — Андрій Козицин (його стан на 2019 рік оцінюється в 4,4 млрд доларів) і Ігор Алтушкін (4,3 млрд доларів). І в тому числі бійців з Академії єдиноборств, що фінансується Російської мідної компанією Ігоря Алтушкина, кидали в бій проти екатеринбуржців, захищали сквер.

Ці добре навчені боксери, бійці змішаних єдиноборств, не рахуючи поліції, росгвардейцев, а також провідних федеральних телеканалів, і виступили в ролі захисників «прихильників будівництва храму». Таке розподіл ролей. На землі у всій цій історії інтереси мільярдерів захищають поліція і «титушки» з клубів бойових мистецтв, інформаційну війну проти городян ведуть популярні телеведучі та священики, а окормляє і освячує все це той, хто, за ідеєю, повинен бути «над сутичкою», але насправді виражає інтереси доларових мільярдерів…

Втім, згода президента провести опитування в Єкатеринбурзі говорить про те, що заради стабільності він готовий принести в жертву навіть святе — бізнес-інтереси окремих олігархів. Навіть якщо ці інтереси і прикриваються настільки важливою для нього релігійної (тобто ідеологічної) оболонкою.

І це теж дуже показово. Стабільність в даному випадку означає забезпечення інтересів всього правлячого класу сучасної Росії. Заради цього можна пожертвувати конкретними приватними інтересами окремих мільярдерів. В цьому і полягають мудрість і суть «державного» підходу нинішньої російської влади.