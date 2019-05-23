Вашингтон націлився на відновлення американського лідерства в Арктиці

США — «це арктична нація», яка повинна кинути виклик впливу Росії і Китаю в регіоні. З такою заявою виступив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає РБК.

Виголошуючи промову перед випускниками Академії берегової охорони в Нью-Лондоні, він підкреслив, що вони допоможуть прокласти шлях до відновлення американського лідерства в Арктиці» і кинути виклик зростаючому російському військовому впливу в цьому регіоні, а також виступити проти «незаконного претензії Китаю на „околоарктический статус“».

За його словами, «прокладе шлях до відновлення американського лідерства в Арктиці допоможе реалізація програми Polar Security Cutter. Завдяки їй буде замінений старіючий флот криголамів берегової охорони США.

Болтон підкреслив, що США разом зі своїми арктичними союзниками і партнерами, хоче зробити Крайній Північ регіоном «низької напруженості». Він також додав, що Штати — це «арктична нація» з стійкими національними інтересами в регіоні.

Додамо, що раніше британський міністр оборони Гевін Вільямсон повідомляв про посилення позицій в Арктиці для захисту НАТО від Росії. За його словами, в регіоні посилилася активність російських підводних човнів. Командувач військами США в Європі Кертіс Скапарротти також зазначив, що російська сторона підвищила свій оборонний потенціал в Арктиці.

Зі свого боку, президент РФ Володимир Путін відповів, що авіація НАТО веде більш активні дії в небі над Балтикою і Арктикою, ніж російська.