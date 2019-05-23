Полторак виступив за переговори з Росією

Міністр оборони Степан Полторак виступив за проведення переговорів з Росією щодо припинення конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Зараз», зазначивши, що президент може завершити війну лише на вигідних для України умовах.

«З Росією переговори вести треба. Єдине – потрібно бути дуже обережними, тому що я, чесно кажучи, трохи знаю прикладів в історії, коли Росія домовилася і потім стримала б слово», — сказав міністр.

«Війну можна завершити завжди, але її можна закінчити тільки перемогою. Якщо буде по-іншому, у нас не буде країни», — вважає Полторак.