Половина українців залишиться без пенсії: кого торкнеться і що робити

В Україні з кожним роком посилюються вимоги для виходу на пенсію в 60 років. 2027-м всього 55% українців пенсійного віку зможуть вчасно отримати виплату..

Пора перерахувати свій стаж

Якщо вам, наприклад, 31 рік, але офіційно ви працюєте всього п’ять, на пенсію ви зможете в кращому випадку вийти в 63 роки. Щоб вчасно отримати виплату, вже через 10 років потрібно мати як мінімум 35 років стажу. Такі нововведення передбачені вже прийнятої пенсійної реформи.

Що дають нові правила:

українці з великим стажем отримали перевагу – пенсію в 60 років;

тим, хто працює в тіньовому секторі і без оформлення, доведеться самостійно подбати про свою старість;

з часом число пенсіонерів скоротиться.

Пенсійна реформа, яку розробив Кабмін Гройсмана ще в 2017-му, з одного боку ввела автоматичний перерахунок пенсій (в цьому році відбувся в березні), а з іншого – посилила вимоги до стажу. Таке рішення стало альтернативою підвищенню пенсійного віку, на якому наполягав МВФ.

Демографічна проблема актуальна не тільки для України, але практично для всіх країн Європи. У нас же труднощі посилює і тіньовий ринок зайнятості. Частина українців взагалі не платить ніяких внесків і працює без оформлення. Саме на них і розраховано нововведення. Немає стажу – ні пенсії.

Близько 30% українців на даний момент не виконав умови за стажем. В цьому році це 26 років. Тобто 70% українців у віці 60 років мають від 27 років стажу. 2027-му вимоги щодо стажу збільшаться до 35 років. Кожен рік «норма» збільшується на 12 місяців. І, якщо ситуація кардинально не зміниться, то тільки 45% зможуть отримати свою пенсію вчасно.

«Багато залежить від того, як українці відреагують на нові правила. Правильна реакція – вже зараз порахувати, скільки є стажу і, якщо є така можливість, працювати офіційно. У Швеції в середньому працюють 41,2 року. У нас же зараз по стажу, якщо не помиляюся, середній показник близько 32 років. Це, звичайно, мало. Занадто мало», – відзначає фінансовий консультант Антон Кіров.

Найважче доведеться тим, хто вже фізично не встигнуть заробити стаж.

Жителька Дніпра Світлана розповідає: понад 15 років працювала продавцем в магазині, роботодавець погодилася офіційно оформити її тільки після того, як її оформлена колега пішла на пенсію. Зараз же до своїх 60 років у неї в кращому випадку буде 27 років стажу.

Вчений Лідія Ткаченко відзначає: в Україні в торгівлі (в тому числі і на ринках) зайнята значна частина працездатного населення. І тих, хто раніше не замислювався про своє майбутнє, чекають серйозні наслідки.

І хоча за законом роботодавці зобов’язані оформляти працівників (у протилежному випадку їм загрожують істотні штрафи), за фактом же це правило ігнорується. Це дає можливість не платити з кожної зарплати 41,5% податків і внесків, крім того, без офіційного працевлаштування працівника можна звільнити без будь-якої грошової компенсації, виплати невикористаної відпустки і т. д.

Купити стаж. Пенсійний фонд продає стаж українцям за двома схемами. Перша – для тих, хто запізнився, пенсійний вік вже на носі, а стажу критично не вистачає. В такому випадку чиновники пропонують заплатити за ті роки, коли українець офіційно не працював. Натомість цей період порахують стаж. Один місяць буде коштувати 1863 грн (якщо купувати зараз). А, наприклад, за рік доведеться заплатити 22 тис. грн. Враховуючи, що частина українців отримує пенсію близько 1,5 тис. грн, далеко не всім вигідно скористатися такою можливістю.

Для прикладу. В наступному році українцю виповнюється 60 років, але при цьому у нього є всього 24 роки стажу. Щоб вийти на пенсію «вчасно», потрібно буде мати як мінімум 27 років. За решту півроку доопрацювати не вийде, тому є два виходи. Або вийти на пенсію в 63 роки (ті, хто в 2020-му виходять на заслужений відпочинок і мають від 17 до 27 років стажу, отримають пенсію на три роки пізніше).

Або ж один раз купити відразу два роки (24 місяці). Ці 24 місяці будуть коштувати при діючій мінімалці 44 тис. грн. Вартість місяця вважається за формулою: 22% помножити на мінімальну зарплату і помножити на два. Тобто заплативши 44 тис., можна буде отримувати пенсію на три роки раніше (у 60 замість 63 років). Правда, якщо зазначену суму поділити, і без пенсії можна буде щомісяця витрачати 1224 грн. Якщо пенсія буде значно вище, є сенс купувати стаж.

Отримати соціальну допомогу. Українці, які після 60 років не мають ніякого доходу і не заробили пенсію, можуть оформити собі соціальну допомогу. Її розмір буде вважати як прожитковий мінімум (1497 грн) дохід мінус людини. Якщо немає ніякого доходу (чоловік або дружина не працюють, не допомагають діти), то соціальна допомога буде дорівнювати мінімальній пенсії.