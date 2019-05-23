Україну накриють потужні зливи з грозами та градом: карта погоди

У четвер, 23 травня, майже у всіх областях України очікується дощова погода, місцями з градом.

Про це йдеться в повідомленні “Укргідрометцентру”.

Так, бездощова погода очікується лише у більшості південних областей. Зате на Закарпатті очікується потужна злива, а на Лівобережжі та в західних областях – град і шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с. Разом з тим погода в Україні залишиться теплою. Так, свіже всього буде на заході – від +17 до +21 градуса.

В іншій частині країни – від +22 до +25 градусів, а також до +27 градусів у південних областях. У столиці України 23 травня також пройде дощ. За ніч температура опуститься до +15 градусів, а вдень підніметься до +23 +25 градусів.