Повінь – зміна системи

Menu
Close

Названо гриби, які позитивно впливають на організм

23.05.2019

П’ятирічне дослідження ірландських вчених підтвердило здатність грибів шиїтаке надавати корисну дію на імунітет. Про це пише TheJournal.ie.

Деревні гриби шиїтаке широко поширені в Південно-Східній Азії. У Китаї і Японії цей вид грибів використовується для зниження ваги і рівня холестерину в крові. Шиїтаке – найцінніше джерело вітаміну D, концентрація якого в них під впливом сонячних променів збільшується майже втричі. Вважається, що завдяки грибам шиїтаке в організмі активізується виведення токсичних сполук, в тому числі радіоактивних.

В ході цього дослідження гриби шиітаке підтвердили свою корисну сутність – вчені констатували, що вживання цього продукту в дійсності може впливати на імунітет. Вони могли визначити антибактеріальні властивості грибів шиітаке, які раніше були невідомими. Завдяки цій якості шиітаке, за словами фахівців, допомагають при боротьбі з бактеріями, які є збудниками запалень верхніх дихальних шляхів. Один з авторів проекту, професор Ніл Роуен заявив, що знахідка ірландських фахівців може стати проривом у справі лікування пневмонії та сепсису – причин смерті величезної кількості людей по всьому світу.

Про здатність грибів шиітаке позитивно впливати на імунітет вчені висловлювалися і раніше. В Попереднє дослідженнях виявлялося, що на тлі вживання грибів шиітаке відбувається активізація гамма-дельта Т-клітин, які є першою лінією імунного захисту від патогенних мікроорганізмів.

: Країна здоров‘я

Читайте також:   Суд виніс вирок лідеру британської ультраправої організації Britain First
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *