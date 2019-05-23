Названо гриби, які позитивно впливають на організм

Деревні гриби шиїтаке широко поширені в Південно-Східній Азії. У Китаї і Японії цей вид грибів використовується для зниження ваги і рівня холестерину в крові. Шиїтаке – найцінніше джерело вітаміну D, концентрація якого в них під впливом сонячних променів збільшується майже втричі. Вважається, що завдяки грибам шиїтаке в організмі активізується виведення токсичних сполук, в тому числі радіоактивних.

В ході цього дослідження гриби шиітаке підтвердили свою корисну сутність – вчені констатували, що вживання цього продукту в дійсності може впливати на імунітет. Вони могли визначити антибактеріальні властивості грибів шиітаке, які раніше були невідомими. Завдяки цій якості шиітаке, за словами фахівців, допомагають при боротьбі з бактеріями, які є збудниками запалень верхніх дихальних шляхів. Один з авторів проекту, професор Ніл Роуен заявив, що знахідка ірландських фахівців може стати проривом у справі лікування пневмонії та сепсису – причин смерті величезної кількості людей по всьому світу.

Про здатність грибів шиітаке позитивно впливати на імунітет вчені висловлювалися і раніше. В Попереднє дослідженнях виявлялося, що на тлі вживання грибів шиітаке відбувається активізація гамма-дельта Т-клітин, які є першою лінією імунного захисту від патогенних мікроорганізмів.

: Країна здоров‘я