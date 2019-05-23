Племінниця Єлизавети II намагалася проігнорувати головну весільну традицію (фото)

Наречена могла порушити традицію з вбранням

18 травня у британській королівській родині відбулося весілля племінниці Єлизавети II леді Габріелли Віндзор, яка спробувала збунтуватися проти правил, як Меган Маркл.

Автор вінчальної сукні родички королеви Луїзи Беккарія зізналася, що наречена могла порушити традицію з вбранням.

Відомо, що Габріелла вийшла заміж за 44-річного фінансиста Томаса Кінгстона у каплиці Святого Георгія. Але вона не хотіла це робити в білій сукні навіть незважаючи на те, що вбрання іншого кольору порушило б правила королівської сім’ї.

“Спочатку вона не могла визначитися з кольором, оскільки сумнівалася в тому, що хоче саме білу. Однак після того, як проведення церемонії у Віндзорському палаці підтвердилося, вона вирішила, що за традицією одягне білу, але спробує залишитися собою”, – заявила модельєр.

За словами Беккарії, при створенні сукні Габріелла надихнулася тіарою бабусі, коли та збиралася піти під вінець.

“Дизайн подолу багато в чому навіяний тіарою. Вона хотіла, щоб під білим кольором був рожевий”, — уточнила вона.

У підсумку поділ сукні просто прошили рожевою ниткою.