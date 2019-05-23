Вчора радник президента України Олександр Данилюк заявив, що санкції США проти Росії допомогли б зберегти транзит газу через всю територію країни. Мова йде про обмежувальні заходи США за будівництво газопровідної магістралі «Північний потік – 2».

Данилюк підкреслив, що Україна розраховує на допомогу американських партнерів. В іншому випадку, якщо «Північний потік – 2» все ж таки буде введено в експлуатацію, Україна позбудеться всього обсягу газу, який на даний момент проходить транзитом.

Радник Зеленського також пригадав недавній указ президента РФ про спрощену видачу російських паспортів жителям ДНР і ЛНР. Він зазначив, що на це рішення Путіна відповідних ходів ще не було, а найвигідніший варіант у такий ситуації – посилити санкції.

Насправді виходить, що Україна закликає США ввести санкції не тільки проти Росії, але і проти європейських держав і компаній, які беруть участь у будівництві магістралі. Серед них є частка німецьких компаній. Хоча на сьогоднішній день саме Берлін є гарантом збереження транзиту газу через Україну.

Нагадаємо, після інавгурації 20 травня у новоспеченого президента України пройшли переговори з делегацією з США. На зустрічі Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії, а також допомогти впоратися з військовою агресією в Донбасі. Глава України також повідомив про те, що у протидії будівництва «Північного потоку – 2», Україна сподівається на допомогу ЄС.