«Колосальна помилка влади» Соловйов прокоментував опитування ВЦВГД з приводу храму в Єка

«Колосальна помилка влади»

Соловйов прокоментував опитування ВЦВГД з приводу храму в Єкатеринбурзі

Телеведучий Володимир Соловйов у своїй передачі на «Вести FM» прокоментував вчорашній опитування ВЦДГД, показало, що більшість жителів міста виступають проти будівництва храму у сквері біля Драмтеатру, але в цілому не проти, щоб будівля з’явилося в місті. Соловйов назвав «колосальною помилкою» рішення влади прислухатися до думки більшості, а опитування ВЦВГД він назвав маніпулятивним. «Це якщо у людини поміряти температуру, коли він хворий. Покаже 39 градусів. І сказати, що це нормальна температура», — сказав Соловйов. За його словами, опитування проводилося в «перегрітому суспільстві», тому і показав такі результати.

Після цього Соловйов став голосити, що в країні тепер не працюють закони і ніхто нічого не зможе побудувати: «Тему будівництва можна в країні вирішити, я не знаю взагалі, що тепер означають закони».

В черговий раз Соловйов назвав жителів міста бісами і обрушився з критикою на Єльцин центр, який назвав «капищем».

Також радіоведучий зазначив, що досвід єкатеринбурзького протесту в якості рецепту буде використовуватися опозицією для своїх акцій.

Нагадаємо, в Єкатеринбурзі протягом декількох днів проходили стихійні акції протесту на захист скверу біля Театру драми, де хочуть побудувати храм. З-за багатотисячних протестів влада оголосили про «замороження» будівництва, зараз мерія збирає пропозиції городян щодо альтернативних майданчиків для релігійного об’єкта. Опитування ВЦВГД показало, що 74% городян вважають сквер біля Драмтеатру невдалим місцем для будівництва храму.

Володимир Соловйов, коментуючи події в Єкатеринбурзі на радіо «Вести FM», обізвав прихильників скверу бісами: «І ось це місто, в якому біси досі ходять і гуляють, це місто, зруйнував свій храм і не відновив, це місто проявив себе бісами знову. Спадкоємці тих бісів влаштовують і зараз свій шабаш», — сказав він.

Згодом у ході ще одного радіоефіру Соловйов продовжив ображати прихильників паркової зони. Випуск був озаглавлений: «Ганяю і буду ганяти бісів!» Соловйов зачитав коментар від читача, після чого став кричати: «Приїду в Ебург, вас, чортів, ганяти!»

Раніше стало відомо, що на Соловйова з-за слів про екатеринбуржцах-«бісах» подала скаргу в поліцію мешканка Єкатеринбурга Євгена Чудновець. Крім того, з приводу скандальних висловлювань телеведучого має намір звернутися із заявою в Генпрокуратуру РФ відомий єкатеринбурзький адвокат Андрій Бельянский.