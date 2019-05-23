Країну чекають серйозні зміни: астролог розповіла, як поєднуються гороскопи Зеленського та України

Відомий астролог з Києва Людмила Халанський каже, що дата інавгурації 19 травня, на якій спочатку наполягав Володимир Зеленський, була несприятливою. А ось 20 травня, коли і пройшов урочистий ритуал вступу на посаду президента України, — день не ідеальний, але, загалом, позитивний із точки зору астрології. Раніше з-за конфузу з посвідченням на інавгурації президента астролог зробив невтішний прогноз.

— Я склав гороскоп інавгурації і побачила, що він у цілому сприятливий, — каже Людмила Халанський. — Я проаналізувала, як співвідносяться гороскопи інавгурації Зеленського та України. Їх зіставлення показує, на жаль, гостру несумісність. Це означає, що-небудь Зеленському і його команді доведеться підлаштовуватися під країну, або вони спробують влаштувати Україну під себе.

Особистий гороскоп Зеленського теж не дуже-то сумісний з гороскопом України. Але президент буде наполегливо просувати свої новаторські, нестандартні ідеї, адже Зеленський, судячи по гороскопу, з тих людей, які ніколи не зупиняються.

— Чим це пояснюється?

— Тим, що початок гороскопа Зеленського знаходиться в знаку Близнюки, тому він активний, енергійний. З-за того, що новий президент людина невгамовної енергії, важливо, щоб у його команді працювали люди, які врівноважували б ці якості.

Тут слід сказати, що я була в подиві, коли, склавши гороскоп Зеленського, виявила, що, згідно з розташуванням планет, йому… не судилося бути президентом України. Але потім зрозуміла в чому річ: не можна розглядати нового президента у відриві від його команди. Скласти карту на всю команду практично неможливо. Тому в якості її гороскопу використовую гороскоп інавгурації. За законами астрології це допустимо.

В карті нового президента є цікавий момент: завдяки своєму артистичному таланту він буде доносити до нас те, що зробить його команда. Це прийнятно, якщо, звичайно, команда буде приймати правильні рішення, приносити користь державі. До речі, в карті Зеленського є ще один важливий аспект: успіху він може досягти тільки в партнерстві.

— Що чекає Україну?

— Гороскоп нашої країни не гармонійний (я склала його, виходячи з дати 24 серпня 1991-го). Але є надія, що в найближчі роки в цьому відношенні відбудуться суттєві зміни. Адже починає діяти новий гороскоп нашої країни. Зміни почалися ще в 2013 році, і вони будуть тривати ще кілька років.

Визначається це тим, що в гороскоп України зайшов Плутон. Він несе кардинальну ломку старого і будівництво нового. Плутон рухається вкрай повільно. Зараз він проходить по першому найважливішого будинку гороскопа нашої країни.

Людмила Халацкая: «В середині 2020-х років Росію очікують сильні потрясіння, які почнуться з околиць, можливо, з Кавказу. Москві буде вже не до нас»

Багато людей бояться цього, але я заспокою: зміни очікуються позитивні. Настільки страшних подій, які відбулися в кінці 2013 — початку 2014 року, найближчим часом не передбачається.

Але не слід чекати серйозних трансформацій в найближчі місяці — важливі зміни повинні відбутися восени. Справа в тому, що саме тоді в справу вступить ще одна планета — Марс. Вона вже багато років була по відношенню до України або різко негативною (2013-2014 роки), або нейтральною. І ось тепер нарешті матиме позитивний вплив.

Гороскоп інавгурації президента дає підстави сподіватися на досягнення миру. Ось тільки Крим до складу України не повернеться.

Що ж стосується Росії, яка розв’язала цю війну, то в середині 2020-х років її очікують сильні потрясіння, які почнуться з околиць (можливо, з Кавказу). Так що Москві буде вже не до нас.