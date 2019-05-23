Тигрові акули їдять наземних птахів, перш ніж починають полювати в море

Тигрові акули, які виростають до п’яти метрів у довжину, мають досить різноманітну дієту. Вони використовують свої потужні щелепи і гострі зуби, щоб полює на рибу, черепах, морських птахів і змій.

Однак, за словами авторів дослідження, опублікованого в журналі «Ecology», існують свідчення того, що акули харчуються і наземними птахами.

Команда вчених була натхненна на проведення дослідження після того, як виявила вздовж узбережжя Міссісіпі-Алабама маленьку тигрову акулу, яка зригнула пір’я коричневого пересмішника, що мешкає на суші, у чагарниках і деревах.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

У період з 2010 по 2018 рік вони зловили 105 тигрових акул в Мексиканській затоці, спорожнили їх шлунки і оглянули вміст. Потім акули були випущені назад у воду, і жодна тварина не постраждала.

У загальній складності у 41 акули в травній системі були виявлені останки 11 видів наземних птахів: сільської ластівки, королівського тирана, будинкового волове очко, желтогорлого співуна, болотного волове очко, східного луговик, болотного горобця, коричневого пересмішника, горлицю, жовточеревого дятла і американської лиски. Вчені не знайшли жодної морської птиці у шлунках акул.

Акули, ймовірно, переслідують цих птахів навесні і восени, коли більше 2 мільярдів особин мігрують через Мексиканську затоку в райони Міссісіпі-Алабами і назад.

Під час подорожі птахи можуть втомитися і впасти в океан. Морські хижаки також можуть атакувати їх, коли з-за поганих погодних умов птахи летять низько над поверхнею води. Осіння міграція птахів якраз збігається з народженням тигрових акул в північно-центральній частині Мексиканської затоки.

Кевін Фельдхайм, співавтор дослідження сказав: «Для мене той факт, що молоді акули харчуються тушами перелітних птахів, показує, що вони вміють відмінно пристосовуватися. Є ж причина, по якій акули існують вже більше 400 мільйонів років!»

Однак поки що команда не знає, наскільки важливі ці птиці як джерело їжі для тигрових акул. Приміром, якщо ці популяції птахів раптово зникнуть, постраждають тигрові акули, і якщо так, то наскільки?

Вчені сподівається, що результати дослідження допоможуть захистити акул. За словами вчених, чим більше вони розуміють про види в цілому, тим краще можуть їх зберегти. Дослідження дієти дають інформацію про моделях харчових мереж, що дозволяє враховувати взаємодію між видами і те, як вони можуть впливати один на одного.

За матеріалами Newsweek

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