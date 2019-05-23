Представник Зеленського в Раді назвав першочергові завдання на посту президента

Представник глави України Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук назвав першочергові завдання глави держави на посаді президента.

За його словами, серед першочергових завдань, які стоять перед президентом, знаходиться реформа Адміністрації президента.

«Це будуть концептуальні речі, які будуть стосуватися безпосередньо посади президента — реформа адміністрації, запуск аудиту держави, ряд речей, які пов’язані з законопроектами — скасуванням недоторканності», — розповів Руслан Стефанчук.

Також він підкреслив, що АП повинна перестати бути паралельним урядом і обмежитися трьома функціями — канцелярія, аналітичний центр, який буде напрацьовувати нові ідеї і програми, і контроль над рішеннями глави держави.

Крім того Руслан Стефанчук пояснив, що владі необхідно провести перепис населення України, бо без цього неможливо провести жодну реформу.

Варто відзначити, що на запитання про очікування населення — зниження тарифів, зняття депутатської недоторканності, розслідування резонансних злочинів, він відповів, що «будемо виходити з повноважень президента».