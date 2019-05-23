Медики розповіли про користь груш для підшлункової залози і нирок

Груші – один з найбільш корисних продуктів для травної та сечостатевої системи. Медики розповіли про те, що фрукт нормалізує роботу підшлункової залози і нирок, а також бореться з деякими хворобами.

Найбільше груші принесуть користі людям з хворобами серця. Вживання фрукта допоможе усунути тяжкість і біль в шлунку, печію. Дієтологи порекомендували включити продукт в меню тим, хто хоче позбутися зайвої ваги.

Груші зменшують рівень холестерину, запобігають виникненню запорів, очищають організм від токсинів і шлаків. Фахівці заявляють, що фрукт рекомендований при набряках, виразці шлунка, діабеті і хворобах печінки. Варто зазначити, що проведені дослідження показали: жінки, які вживають в їжу цей продукт, на 33% рідше страждають онкологією і анемією.