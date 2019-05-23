Супрун обіцяє, що завдяки медреформі онкохворі отримають доступне лікування

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун повідомила, що в Держбюджеті 2019 року закладено 631 мільйона гривень на лікування онкології.

Керівник МОЗ поділилася, що на сьогодні пацієнти з онкологічними захворюваннями стикаються з психологічними, фінансовими і соціальними проблемами. Тому. Міністерство охорони здоров’я займається трансформацією відомства, щоб люди з онкологічними захворюваннями могли отримувати доступне лікування і не витрачати останні гроші для боротьби з раком.

Супрун розповіла, що з 2020 року в Україні на рівні спеціалізованої медичної допомоги запрацюють нові правила, які також будуть стосуватися і медичних установ, де лікують онкохворих пацієнтів. Чиновниця висловила надію, що з введенням нових правил і змінами у фінансуванні будуть поступово зникати випадки байдужого або недбалого ставлення медиків до важкохворих пацієнтів.

Крім того, буде збільшено доступ до безкоштовного лікування для онкохворих пацієнтів за допомогою ефективних закупівель через міжнародні організації. Кількість препаратів в списку ліків, які закуповує держава на лікування онкологічних хвороб у дітей і дорослих збільшилася на 30-40% в залежності від програми. Наприклад, у 2018 році за програмою “Дитяча онкологія” вдалося майже повністю покрити заявлену потребу регіонів у ліках.

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Супрун зазначила, що МОЗ за минулий рік вдалося збільшити фінансування по дорослому онкології більш ніж у два рази, додавши до 709 млн грн, передбачених на початку року, ще 910 млн грн. Вона пообіцяла, що в цьому році забезпеченість по дитячої онкології також буде збільшуватися, в Державному бюджеті 2019 року закладено 631 мільйона гривень. В країні вдосконалюється і система раннього виявлення раку.

На закінчення, Супрун розповіла, що можливість розвитку раку у людини залежить від ряду факторів, наприклад генетики, способу життя, навколишнього середовища, історії інших хвороб, раціону, виду діяльності, наявності дітей і багатьох інших факторів. Вона нагадала, що кожен особисто може істотно знизити ризики захворіти на рак за допомогою здорового способу життя і регулярного скринінгу.