«Рішення я не приймав і приймати не збираюся»

Власник косаток і білух з «китовою в’язниці» не збирається відпускати їх на волю

Компанія «Афаліна» — одна з чотирьох компаній-отловщиков, що містять косаток і білух в «китовою в’язниці» в Примор’ї, не має наміру повертати тварин в океан, незважаючи на рішення міжнародних і російських вчених і влади, передає «Інтерфакс».

На слуханнях позову зоозахисників у міському суді Южно-Сахалінська директор «Афаліни» Олексій Решетов заявив, що питання про випуск тварин на волю може бути поставлений тільки після того, як компанію позбавлять права власності. «Про який випуску йдеться? Це (косатки і білухи — ІФ) моя власність. Рішення про випуск я не приймав і приймати не збираюся. Всі необдумані заяви про якийсь можливий випуск залишаються на совісті тих, хто ці заяви робить», — заявив Решетов.

Він також сказав, що жодних рішень про те, щоб відпустити відловлених тварин, не приймалося, а ЗМІ спотворюють інформацію.

За словами Решетова, в бухті зараз 10 косаток і 87 білух. «Всі тварини живі здорові, добре упитаны, нормально харчуються, радіють приходу людей. Консиліум пройшов, всі сказали, що ми їх утримуємо просто чудово, що всі просто в шоці, як ми змогли це зробити. Є невеликі питання: треба десь збільшити простір для тварин, є така рекомендація», — заявив він.

Історія з «китовою в’язницею» почала розвиватися в минулому році. В Охотському морі виловили 12 косаток і 90 білух і помістили їх у вольєри бухти Середня в районі міста Знахідка в Примор’ї. Після втручання громадськості, активних дій Генеральної прокуратури і Слідчого комітету з’ясувалося, що тварини виловлені з численними порушеннями закону, їх планували продати за кордон китайські океанаріуми. Пізніше також з’ясувалося, що у «тюрмі» містяться шість маленьких моржат.

За даним фактом було порушено дві кримінальні справи за частиною 3 статті 256 КК РФ («Незаконний видобуток водних біологічних ресурсів») та статті 245 КК РФ («Жорстоке поводження з тваринами»). Їх розслідує управління СКР по Хабаровському краю. Крім того, прикордонним управлінням ФСБ Росії по Приморському краю 25 лютого 2019 року порушено справи про адміністративні правопорушення за статтею про порушення правил утримання.

На початку квітня поточного року губернатор Примор’я Олег Кожемяко заявив, що всі тварини, які зараз містяться в бухті, будуть випущені в дику природу. Угоду про це підписали російські вчені і прибула до Знахідку група експертів океанолога Жана-Мішеля Кусто. В кінці квітня міністр природних ресурсів і екології Дмитро Кобилкин запропонував випустити косаток з «китовою в’язниці» до початку липня. Кобилкин уточнив, що в дику природу буде випущено ті косатки, чиє здоров’я не викличе підозр у вчених, він також не виключив можливості, що частина тварин може бути передана в океанаріум.